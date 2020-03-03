النشرة: جريح بحادث سير على طريق عام الحاصباني كوكبا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، عن "​حادث سير​ بين سيارتين نوع "مارسيدس" وأخرى نوع "رينو" على طريق عام ​الحاصباني​ ​كوكبا​، ما تسبب بجرح سائق "الرينو" بجروح عمل ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقله إلى ​مستشفى حاصبيا الحكومي​، وقد حضرت القوى الامنية وباشرت التحقيقات بالحادث". إضغط للمزيد

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