نديم الجميل: خلاصنا الوحيد خطة سياسية كي يستعيد لبنان ثقة الدول

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "نداء اليوم للثوار ​لبنان​ على حافة الانهيار، خلاصنا الوحيد هو خطة سياسية ومن ثم خطة اقتصادية، كي يستعيد لبنان ثقة الدول والمنظمات الدولية. واجبنا اليوم اكثر من اي وقت مضى هو إلزام ​الحكومة​ والفريق الحاكم العمل جديا لإظهار صورة لبنان السيادي و​الدولة​ الحرة والمستقلة".

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