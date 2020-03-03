مصلحة الابحاث: طقس دافئ أكثر من المعتاد لغاية الجمعة

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق Lari، أن طقسا دافئا أكثر من المعتاد لغاية يوم الجمعة المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة وتهطل بعض الامطار ليعود الطقس دافئا نهاية الاسبوع الحالي وطيلة الاسبوع المقبل.
وطالبت المزارعين برش الاسمدة مع مراعاة الكمية المسموحة، ورش مبيدات الاعشاب مع مراعاة الانواع المسموحة بالاضافة الى إنهاء زراعة البطاطا والاشجار المثمرة وأخذ العلم بالأحوال الجوية ليقوموا بأعمالهم الزراعية بناء عليها.
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