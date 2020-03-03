مصلحة الابحاث: طقس دافئ أكثر من المعتاد لغاية الجمعة

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق Lari، أن طقسا دافئا أكثر من المعتاد لغاية يوم الجمعة المقبل، حيث تنخفض ​درجات الحرارة​ وتهطل بعض ​الامطار​ ليعود ​الطقس​ دافئا نهاية الاسبوع الحالي وطيلة الاسبوع المقبل.

وطالبت ​المزارعين​ برش الاسمدة مع مراعاة الكمية المسموحة، ورش مبيدات الاعشاب مع مراعاة الانواع المسموحة بالاضافة الى إنهاء زراعة ​البطاطا​ والاشجار المثمرة وأخذ العلم ب​الأحوال الجوية​ ليقوموا بأعمالهم الزراعية بناء عليها.