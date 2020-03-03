جنبلاط: لا بد من دعم الحكومة فوق الاعتبارات الضيقة لانه اذا حل الفراغ مجددا سقطنا جميعا

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في ظل هذه الأزمات الهائلة المتمثلة ب​الكورونا​ و​الكهرباء​ واليوروبوندز لا بد من دعم ​الحكومة​ فوق الاعتبارات الضيقة لانه اذا حل الفراغ مجددا سقطنا جميعا في المجهول. في الكورونا تسكير كل معابر الموت البرية والبحرية والجوية، ووضع كل الإمكانات للمراقبة وتوزيع أماكن الحجر تسهيلا للعلاج".

وفي الكهرباء، دعا الى "استعادة الملف من المغتصبين ورفض الخطة الاستنسابية من دفاتر الشروط المعدة سلفا الى سفن التغوير الثلاثة، ولن يخرج النفط او الغاز الا بعد سنوات وهي ضرب من السمسرة والاكتفاء بتطوير المعامل الحالية بدون إنشاء بدعة سلعتا لأغراض فئوية ضيقة مشبوهة".

وفي الـ"eurobonds"، دعا جنبلاط الى "وضع برنامج واضح لاعادة جدولة الدين وفق شروط تضعها الدولة لمنعها من الدخول في المجهول"، واعتبر ان "تحسين إدارتنا للقطاع العام أساس لعودة الثقة لاستثمار الخيرات والطاقات المادية والبشرية المتعددة في لبنان"، اخيرا "الخروج من نظرية الجنة الضريبة وأكذوبة الاقتصاد الحر".