القاضي إبراهيم إدعى على 12 شخصا تسببوا بالفيضانات في الناعمة وأنفاق المطار

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على 12 شخصا من أصحاب المؤسسات والشركات وأعضاء مجالس بلدية في ملف التسبب ب​الفيضانات​ في محلة ​الناعمة​ وأنفاق المطار،وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​. إضغط للمزيد

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