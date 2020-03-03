إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 12 شخصا من أصحاب المؤسسات والشركات وأعضاء مجالس بلدية في ملف التسبب بالفيضانات في محلة الناعمة وأنفاق المطار،وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي إبراهيم إدعى على 12 شخصا تسببوا بالفيضانات في الناعمة وأنفاق المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.