داخلية تركيا: 130 ألفا و469 مهاجرا غير نظامي عبروا إلى اليونان اليوم

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ أن "130 ألفا و469 مهاجرا غير نظامي عبروا الأراضي التركية إلى ​اليونان​ صباح اليوم".

وبدأ تدفق ​المهاجرين​ إلى الحدود الغربية ل​تركيا​، ابتداءً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه ​أوروبا​.

والسبت، أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام ​اللاجئين​ الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.