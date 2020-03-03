داخلية تركيا: 130 ألفا و469 مهاجرا غير نظامي عبروا إلى اليونان اليوم

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "130 ألفا و469 مهاجرا غير نظامي عبروا الأراضي التركية إلى اليونان صباح اليوم".
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداءً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.
والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
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