أسوشيتد برس الاسترالية أعلنت أنها ستغلق بعد 85 عاما على تأسيسها

أعلنت الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الرسمية الوحيدة في ​استراليا​ "أسوشيتد برس الاسترالية- AAP"، بروس ديفيدسون أن الوكالة ستغلق بعد 85 عاما على تأسيسها، مشددا على أن "AAP" كانت جزءا اساسيا من ​الصحافة​ في استراليا منذ عام 1935، وإنه أمر يدعو للأسى أن تصل الى نهايتها".

وعزا ديفيدسون الإغلاق الى "التأثير غير المسبوق للمنصات الرقمية التي تأخذ المحتوى وتوزعه مجانا"، مشيرا الى "أننا وصلنا الى نقطة لم يعد بامكاننا فيها الاستمرار".

وتم إبلاغ الموظفين بأنه سيتم توفير بين 30 و50 وظيفة في شركتي "ناين" و"نيوز كورب استراليا"، بين أبرز المساهمين الرئيسيين في الشركة. ويعمل في القسم التحريري في الوكالة الاسترالية نحو 180 شخص.