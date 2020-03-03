أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن "لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، مشيرة الى أن "هناك العديد من الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس لديها أمراض مزمنة وتتابع من الفريق الطبي".
وكشفت أنه "لا يوجد نية لإجلاء الكويتيين من مصر"، مشيرة الى "أننا نراقب الوضع بشكل عام في العالم ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الاجراءات الاحترازية التي سنعلن عنها في حينه".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.