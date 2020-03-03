الصحة الكويتية: لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية أن "لا ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، مشيرة الى أن "هناك العديد من الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس لديها أمراض مزمنة وتتابع من الفريق الطبي".

وكشفت أنه "لا يوجد نية لإجلاء الكويتيين من مصر"، مشيرة الى "أننا نراقب الوضع بشكل عام في العالم ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الاجراءات الاحترازية التي سنعلن عنها في حينه".