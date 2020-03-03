ميركل تتعرض لموقف محرج بسبب كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © El Khabar قدمت بواسطة نشرت القناة الرابعة البريطانية مقطع فيديو يرصد موقفا محرج، تعرضت له المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اجتماع حكومي. ويظهر الفيديو امتناع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، مصافحة المستشارة الألمانية، معللا ذلك بأنه ضمن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها لتجنب انتشار فيروس كورونا. وفي وقت لاحق من ذلك، علقت ميركل على ما حدث، بالقول إن “وزير الداخلية فعل الصواب”[email protected] نشرت القناة الرابعة البريطانية مقطع فيديو يرصد موقفا محرج، تعرضت له المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اجتماع حكومي. ويظهر الفيديو امتناع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، مصافحة المستشارة الألمانية، معللا ذلك بأنه ضمن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها لتجنب انتشار فيروس كورونا. وفي وقت لاحق من ذلك، علقت ميركل على ما حدث، بالقول إن “وزير الداخلية فعل الصواب”. شاهد أيضا: كورونا.. آخر الإحصائيات انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تراشق بيانات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة أعربت الخارجية المصرية عن رفضها البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن مفاوضات سد النهضة التي عُقدت في واشنطن الشهر الماضي. وقالت القاهرة إن البيان الإثيوبي شمل العديد من المغالطات. سكاي نيوز عربية

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