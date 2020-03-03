«ديلي ميل»: مرض غامض بإثيوبيا يجعلهم ينزفون من الأنف والفم قبل أن يسقطوا ميتين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

«مرض مجهول ينتشر في القرى القريبة من مشروع الغاز بمنطقة الصومال في إثوبيا».. هذا ما تحدثت عنه جريدة «الديلى ميل» البريطانية، في تقرير لها أمس الأحد.

تقرير الجريدة البريطانية ذكر أن المرض الغامض يجعل الإثيوبيين ينزفون من أنوفهم وأفواههم قبل أن يسقطوا ميتين، وهو ما يلقي باللوم فيه على النفايات السامة الناتجة عن التنقيب عن النفط الصيني.

ويُقال أن أعراض المرض الذي يُزعم أنه قد انتشر في القرى القريبة من مشروع الغاز في الصومال، تتسبب في تحوِّل عيون ضحاياه إلى اللون الأصفر، قبل التسبب في ارتفاع درجة الحرارة، وتورم أجسادهم، وفي النهاية الموت، إلى جانب عدد من الأعراض الأخرى لهذا المرض المجهول وهى نقص الشهية والأرق.

إثيوبيا تعلّق مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"

من Sky News Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تراشق بيانات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة أعربت الخارجية المصرية عن رفضها البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن مفاوضات سد النهضة التي عُقدت في واشنطن الشهر الماضي. وقالت القاهرة إن البيان الإثيوبي شمل العديد من المغالطات. سكاي نيوز عربية

روسيا: لم نعد قادرين على ضمان سلامة الطائرات التركية بإدلب قال رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا إن روسيا لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية، بعدما أغلقت الحكومة السورية المجال الجوي في إدلب. سكاي نيوز عربية

الفن لعلاج مرضى السرطان في لبنان أطلق معهد الأورام السرطانية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، نهجاً جديدا لعلاج مرضى السرطان، يقوم على الجمع بين الفن والطب. من خلال اعتماد الموسيقى والفنون كعناصر أساسية للعلاج. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان إثيوبيا تعلّق مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة" سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقد نفى مسؤولون في أديس أبابا المزاعم بحدوث أزمة صحية وبيئية في المنطقة، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة الجارديان.

ومن غير الواضح أسباب حدوث هذا المرض الغامض، على الرغم من أن الكثيرون من المشتبه بهم يشكون بأنه ناتج عن نفايات كيميائية واضحة والتى أدت إلى تسميم إمدادات المياه في المنطقة.

ووفقاً للديلى ميل تقوم شركة الصينية POLY-GCL، بتطوير حقلي Calub وHilala، هناك منذ توقيع إتفاقية تقاسم الإنتاج مع إثيوبيا في عام 2013، وبحسب ما ورد، من المقرر أن تبدأ شركة Calub، جنوب شرق جيجيجا، إنتاج الغاز التجاري قريبًا.

خريطة توضح موقع مشروع الغاز ومنطقة انتشار المرض © متوفر بواسطة المصري اليوم

وقد نقلت الديلى ميل مزاعم مهندس سابق من الشركة الصينية، في أن هناك انسكابات منتظمة من سوائل الحفر بما في ذلك حمض الكبريتيك على مدى السنوات الثلاث التي عمل بها في الموقع في كالوب.

كما قال آخرهؤلاء السكان يموتون من السموم الخام التي إنسكبت بسبب الإهمال المطلق، حيث تخلت الشركات العاملة في كالوب عن واجبها في حماية السكان المحليين، لكن من المحتمل أن تكون هذه الانسكابات الكيميائية تاريخية، أو قد تكون ناجمة عن شركات النقل الإثيوبية.