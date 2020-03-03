دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ي
قتلت عصابة مسلحة 50 شخصا على الأقل في هجمات على قرى بالولاية الواقعة في شمال البلاد، الأحد، وفق ما قال حاكم ولاية كادونا النيجيرية، الاثنين.
وأوضح حاكم الولاية نصير الرفاعي، أثناء زيارة للمناطق التي تعرضت للهجوم أن المسلحين يشتبه بأنهم جاءوا من ولايتي كاتسينا وزمفرة المجاورتين ومن جمهورية النيجر، وتابع قائلا إنه تم إرسال قوات إلى المنطقة.
ولقي المئات حتفهم في شمال غرب نيجيريا منذ العام الماضي في هجمات ألقت الحكومة بالمسؤولية عنها على قطاع الطرق، وهو وصف فضفاض لعصابات من الخارجين على القانون تنفذ عمليات نهب وخطف.
وأشعل المسلحون النار في البيوت والسيارات خلال هجوم ولاية كادونا الذي استهدف 5 قرى.
وعبر الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان اليوم عن أسفه لسقوط القتلى وقال إن الحكومة "عازمة على إحباط وهزيمة" المسؤولين عن الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مجزرة مروعة في نيجيريا.. "عصابة" تقتل 50 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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