شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس البرلمان النمساوى عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت زيارة فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) إلى مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، حفاوة واسعة، حيث أقيم على شرفة مأدبة طعام، واصطحبه "عبد العال" جولة بالبرلمان شملت المتحف والقاعة الرئيسية، الأمر الذي اثني عليه "فولفجانج" بشده ليعرب عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لاقاها ووفده المرافق.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال لقاءه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والتي تؤكد قوه العلاقات بين البلدين والدور الهام للقاهرة كبوابة إلى أفريقيا على النحو الاتي:

1- أكد فولفجانج سوبوتكا رئيس برلمان النمسا أن زيارته إلى مصر ولقاءه رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، تمثل انعكاس لمشاعر الصداقة بين البلدين.

2- أكد تنامي العلاقات المصرية النمساوية.

3- قال إن النمسا وأوروبا ينظران إلى مصر كشريك مهم يتمتع بالاستقرار.

4- وصف رئيس البرلمان النمساوي مصر بأنها بوابة إفريقيا.

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5- أبدى رئيس برلمان النمسا تقديره للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

6- أشاد رئيس البرلمان النمساوي بالوضع الاقتصادي في ضوء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة.

7- موضع أخر أشاد به رئيس البرلمان النمساوي لاسيما الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وكان الدكتور على عبد العال، قد أعرب خلال اللقاء عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة ووصف العلاقات المصرية النمساوية بأنها راسخة وممتدة ومتميزة، مشيراً للزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي النمسا للمشاركة فى المنتدى الأوروبي الإفريقى ولقاؤه مع المستشار النمساوى على هامش تلك المشاركة.