8 مارس.. صحة الوادي الجديد تبدأ حملات لتطعيم 61 ألف طفل ضد الحصبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انتهاء استعداداتها لتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية بداية من الأحد المقبل 8 مارس الجاري، بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن المديرية أنهت استعداداتها لتنفيذ حملة التطعيم، من خلال تجهيز الثلاجات المتنقلة لحفظ الأمصال والطعوم، لتطعيم الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 10 سنوات، ومستهدف تطعيم 61 ألف و500 طفل خلال الحملة.

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وأضاف محروس، أن الحملة تستمر 3 أسابيع متواصلة وحتى 26 مارس الجاري، بجميع قرى ومدن المحافظة بمراكزها الـ5، بالإضافة إلى تطعيم طلبة المدارس ودور الحضانات من خلال فرق متنقلة ومراكز التطعيم الثابتة، ومراكز طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد: إن التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية من التطعيمات الاجبارية لجميع الأطفال، كما أن مرض الحصبة هو مرض فيروسي شديد العدوى يُصيب الجهاز التنفسي، وينتقل عن طريق الرذاذ أو السعال بين الاطفال المصابين، وقد يُسبب مضاعفات شديدة الخطورة إذا لم يجري مواجهته ومن ثم يؤدي إلى الوفاة.

وأشار الدكتور محروس، إلى أن أبرز أعراض المرض هو احمرار العيون، وانتشار طفح جلدي، وارتفاع في درجات الحرارة، وحكة في الصدر، وانتشار بقع بيضاء في الفم وغيره، لذلك تطلق وزارة الصحة الحملات القومية لمواجهة الأمراض التي قد تُصيب الأطفال.