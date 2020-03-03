التحفظ على 4 أحصنة مربوطة بصناديق القمامة في شوارع بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قاد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالحي، لرصد المخالفات البيئية والإشغالات.

وأسفرت الحملة التي تمركزت بمناطق الحرية، والمنطقة الرابعة، والسيدة زينب، عن التحفظ على 4 أحصنة تركها أصحابها في الشوارع مربوطة بصناديق القمامة.

وأشرف رئيس الحي على تسليم الأحصنة الأربعة إلى جمعية الرفق بالحيوان، كان قد جرى التنبيه على أصحابها بعدم تركها بالشوارع وربطها بصناديق جمع القمامة الموجودة بالشوارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وحفاظا على المظهر الحضاري للحي.