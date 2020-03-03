أردوغان يطالب ميركل بتقاسم أعباء اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وميركل، أمس، بحسب بيان لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء، أن أردوغان بحث مع ميركل العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها إدلب واللاجئين.

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وطالب أردوغان، خلال الاتصال، ميركل بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين، وأكد على ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية في هذا الخصوص.

وكانت ميركل وجهت انتقادات حادة أمس إلى أردوغان بسبب سياسته الحالية الخاصة باللاجئين.

وقالت ميركل في برلين أمس إن "الرئيس التركي يشعر أن الدعم المقدم إليه في الوقت الراهن غير كاف ... ومع تفهم هذا، فإنه من غير المقبول تماما أن يتم تحميل هذا الآن على كاهل اللاجئين، لأن اللاجئين قد وُضِعُوا الآن في موقف يذهبون فيه إلى الحدود وينتهي بهم إلى طريق مسدود فعليا".