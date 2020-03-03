تفجير بئر جوفي و6 عيون سطحية لزراعة 400 فدان بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد رجب الفحام، رئيس الوحدة الملحية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من حفر وتفجير بئر جوفي عميق و6 عيون سطحية لزراعة واستصلاح 400 فدان وتوزيعها للشباب بمنطقة عزب القصر ضمن مشروع الظهير الزراعي بالمركز.

وأكد الفحام، الانتهاء من حفر البئر الجوفي وتوصيل شبكة الري المطور وتسوية مساحة 200 فدان بمنطقة بئر الجبل التابعة لمنطقة عزب القصر، وجاري إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لاستصلاح هذه المساحة وتوزيعها على 60 شابًا بعد نجاح تجربة تشغيل البئر الجوفي وشبكة الري الحديثة.

وأضاف اللواء رجب، أنه جرى الانتهاء من حفر 6 عيون سطحية، في منطقة بئر 1 التابعة لمنطقة عزب القصر، لاستصلاح وزراعة 200 فدان، بواقع 10 شباب في كل عين، وجاري إنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربي لتشغيل المشروع.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن مشروع الظهير الزراعي هو امتداد جديد للظهير القروي القديم في كل قرية من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي وتخصيصها لصالح الشباب وفقا لعدد من الشروط والآليات التي جري الاتفاق عليها، بناء على رؤية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والذي طرح الفكرة كمبادرة لتوظيف الشباب كصغار مستثمرين بعيدًا عن القطاع الحكومي، ووجه بتيسير كافة الإجراءات للتنفيذ الفعلي.