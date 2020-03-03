تنفيذ محطات تنقية مياه شرب بقرى درب الأربعين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الثلاثاء، تنفيذ محطتي تنقية مياه شرب بقرى المرحلة الثانية بمنطقة درب الأربعين.

وأكد كمال، الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية مياه شرب لخدمة القريتين الأولي والثانية وجاري انشاء محطة لخدمة القريتين الثالثة والرابعة، وبمجرد الانتهاء من تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" سيكون هناك محطتين لتنقية مياه الشرب بقرى المرحلة الثانية الأربعة بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس.

ولفت رئيس الوحدة، إلى أنه جاري إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بإقامة المحطة الجديدة لتنقية مياه الشرب من شوائب الحديد والمنجنيز المنتشرة بالمياه الجوفية، بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لتسليم الموقع خلال الفترة الحالية لبدء التنفيذ.

وأشار كمال إلى إدراج قرى المرحلة الثانية بدرب الأربعين بمبادرة حياة كريمة ضمن 7 قرى تنفذ بها المبادرة الرئاسية على مستوى المحافظة، وستنفذ مشروعات لتنمية القرية الرابعة بالمرحلة الثانية بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، بتكلفة 12 مليون و386 ألف جنيه ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتشمل مشروع إقامة محطة تنقية مياه شرب بالقرية الرابعة بمنطقة المرحلة الثانية بدرب الأربعين بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع مرفق الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 2 مليون و200 الف جنيه، بالإضافة لطرح مشروع رفع كفاءة مركز شباب القرية بتكلفة 186 الف جنيه.