مباحث القاهرة تكثف جهودها لضبط سائق دهس شابا بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: يُكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لضبط سائق دهس شابا أثناء عبوره لأحد الشوارع بمنطقة السلام، وفر هاربا عقب وقوع الحادث. وتلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم أسفر عن وقوع مصاب، كشفت المعاينة المبدئية لمكان الحادث أنه حال عبور المُصاب للشارع صدمته سيارة مُسرعة، ولاذ سائقها بالفرار. نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يُكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب وكشف ملابسات الحادث. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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