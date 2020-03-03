الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب بعد 4 أيّامٍ من سيطرة الفصائل والقوّات التركيّة عليها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين 2 مارس 2020، إنه رصد إستمرار المعارك العنيفة على محاور عدة في الريف الإدلبي، بين الفصائل ومجموعات "جهادية" مدعمة بالمدفعية التركية من جهة، وقوات الجيس السوري والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف صاروخي مكثف من قبل القوات التركية، بالإضافة لقصف جوي عنيف من قبل طائرات حربية روسية.

وأضاف أن قوات الجيش السوري تمكنت وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل، فيما تواصل عملية تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل لاستعادة زمام المبادرة، ويأتي تقدم الجيس السوري في سراقب بالتزامن مع تقدم للفصائل ومجموعات "جهادية" داخل مدينة كفرنبل تمثل بالسيطرة على عدة أحياء بالإضافة لحرش كفرنبل، في حين أصيب عدة جنود أتراك جراء قصف صاروخي من قبل الجيش السوري على نقطة تابعة لهم في قميناس بريف إدلب.