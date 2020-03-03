بسبب فيروس "كورونا"، 93 دولة تمنع دخول القادمين من كوريا الجنوبيّة

وكالات- ذكر تقرير إخباري اليوم، الإثنين 2 مارس 2020، أن عدد الدول التي تقيد دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المتحور الجديد، قد ارتفع إلى 93 دولة.

ونقلت شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية في سول القول، إنه صباح اليوم الاثنين طبقت 93 دولة إجراءات دخول أكثر صرامة، أو حظرا على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، وذلك بزيادة قدرها 15 دولة، بالمقارنة مع عدد أمس الأحد.

وأوضحت الوزارة أن هناك 36 دولة قررت تطبيق إجراءات حظر الدخول الجزئي أو الكامل على القادمين من كوريا الجنوبية، فيما ارتفع عدد الدول التي تفرض إجراءات دخول أكثر صرامة إلى 57 دولة. من ناحية أخرى، ذكرت شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" أن الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، قررا تخصيص ميزانية تكميلية تتجاوز قيمتها 6 تريليونات وون (الوون يساوي 0.064 دولار) من أجل مكافحة فيروس "كوفيد19-"، وأنه سوف يتم رفع مشروع الميزانية التكميلية إلى البرلمان في غضون هذا الأسبوع للموافقة عليه.