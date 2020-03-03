شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات جديدة بكورونا فى الجيش الكوري الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ظهور ثلاث حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من بين أفراد الجنود والمدنيين العاملين فى الجيش، مما رفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة فى الجيش إلى 31 حتى صباح اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة أن الحالات المؤكدة حديثا من الاصابة بالفيروس تضمنت ضابطا بالجيش وموظفا في القوات الجوية المتمركزة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بالاضافة إلى ضابط من مشاة البحرية في مدينة بوهانج الساحلية الجنوبية الشرقية.
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