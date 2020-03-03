شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. إندونيسيا تدرس حظر الرحلات الجوية من عدة دول والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير النقل الإندونيسي ، بودي كاريا سومادي، أن الحكومة تدرس حظر الرحلات الجوية من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، للحد من تأثير فيروس كورونا الجديد.

وأضاف سومادي في تصريحات للصحفيين في جاكرتا اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستتخذ قرارا في هذا الشأن قريبا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن إندونيسا أوقفت بالفعل الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين بسبب فيروس كورونا.