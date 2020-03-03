التربية النيابية: لا تأجيل للعام الدراسي الحالي

اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺗﺄﺟﻴﻞ او اﻟﻐﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس "ﻛﻮروﻧﺎ"، فيما أﻛﺪت اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ لمتابعة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوس.

وﻃﻤﺄﻧﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺟﺒﺮ اﻟﻄﻠﻴﺒﺎوي، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، "المواطنين واوﻟﻴﺎء اﻣﻮر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎت المعنية اﺗﺨﺬت اﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة لمنع اﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ المدارس ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻴﺮوس"، ﻣﻮﺿﺤﺔ ان "ﻣﻦ بين اﻻﺟﺮاءات ﺗﻌﻘﻴﻢ المدارس وﺗﻮﻓﻴﺮ ادوات ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻻﻳﺪي ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ المستلزمات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس".

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻄﻠﻴﺒﺎوي ان "اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻮﻗﻒ او ﻳﺆﺟﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ"، مشيرة الى ان "اﻟﺪوام ﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ لمتابعة اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس "ﻛﻮروﻧﺎ" اﻟﺘﻲ اﻋﻘﺒﺖ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل اﻻﻳﺎم المقبلة وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ واﻟﻐﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ".

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ﺑﺪوره، ﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ إن "ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات المتخذة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻪ "اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﺮارات ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ او ﺑﺎﻳﻘﺎف اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ او ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ".

وأﺿﺎف ﻓﺎروق أن "اﻟﻮزارة ارﺳﻠﺖ اﻋﻤﺎﻣﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻟﻠﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ المدراء اﻟﻌﺎﻣﻮن واﻟﻮﻛﻼء ورؤﺳﺎء اﻻﻗﺴﺎم والشعب"، مشيرا الى ان "اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ الموظفين لمنع اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت وﻣﻦ اﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻻداء ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ".

واكد ان "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﻮم اﻳﻀﴼ ﺑﺘﻌﻔﻴﺮ وﺗﻌﻘﻴﻢ المدارس وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻮزارات المعنية اﻻﺧﺮى ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ".