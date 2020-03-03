امانة بغداد تعلن عن قطع مجسر الزهور غرب العاصمة 'صور'

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اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن قطع مجسر الزهور غرب العاصمة، مبينة ان ذلك جاء لاغراض الصيانة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة باشرت صباح اليوم الثلاثاء بقطع مجسر الزهور ولجانب واحد (تحديداً جانب الذهاب من شارع ١٤ رمضان باتجاه منطقة الاسكان)".
واضافت ان "العمل يتضمن صيانة مفاصل التمدد العرضية مع تعويض المفقود منها وتحشية اسفل وجانبي المفصل بالايبوكسي مع تقوية المناطق الضعيفة واعادة صب المناطق المتضررة"، لافتة الى ان "العمل مستمر على مدار الساعة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
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