صحيفة: النجاح المشهود للإمارات في التعامل مع كورونا يحبط كل الشائعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن الجدية والمسؤولية الكبيرة والشفافية العالية التي تعاملت بها الإمارات مبكراً مع الطارئ الصحي العالمي بانتشار «كورونا»، أثبتت فاعلية كبيرة في تحصين المجتمع من تأثيرات الفيروس، لتكون مقاربتها الهادئة، والصارمة في ذات الوقت، موضع إشادة دولية.



وأضافت أنها رسمت كذلك نموذجاً في تقديم كل أشكال الدعم للدول الأخرى التي انتشر فيها المرض، سواء ما رأيناه مبكراً في تضامنها مع الصين، أو ما قامت به بالأمس من إيصال إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية إلى إيران.

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وتابعت: بمعايير تفوق تلك التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وبإجراءات احترازية تآزرت فيها جميع المنشآت الحكومية والخاصة، تتكامل منظومة الإمارات لتشكّل جداراً صحياً منيعاً يحمي سلامة المجتمع من أي طارئ، وفي مواجهة هذه الحالة المستجدة عالمياً رفعت الإمارات منذ البداية من مستوى إجراءاتها الصارمة في جميع المنافذ، وعززت من تنسيقها الشفاف مع المنظمات والدول بهذا الشأن، وتواصل اتخاذ أي إجراءات مسؤولة تستدعيها التطورات لحماية مجتمعها.

ولفتت إلى أن الآليات القوية في التتبع للحالات المشتبهة والمخالطين لها، وإجراءات العزل، والقرارات التي شهدناها من وزارتي الصحة والتربية، وكذلك تأجيل بعض الفعاليات، جميعها إجراءات مسؤولة تهدف إلى تحصين صحة وسلامة المجتمع وأفراده، بفاعلية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار تقييم كل المستجدات، بعيداً عن التهويل الذي تلجأ إليه الكثير من الشائعات البعيدة عن الواقع.

وختمت النجاح المشهود الذي تحققه الإمارات في التعامل مع هذا الشأن، يحبط كل الشائعات، ويذكي الوعي العام بالحقائق التي يجب أن يستقيها جميع الأفراد من مصادرها الصحيحة، ليكون كل فرد عنصراً فاعلاً في حصن التغلب على هذا الطارئ.