قرقاش: المساهمة الكبيرة للمجلس الوطني الاتحادي في مسيرة الإمارات تاريخية وقيمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن المساهمة الكبيرة للمجلس الوطني الاتحادي في مسيرة الإمارات تاريخية وقيمة.

Advertisements وأضاف أن المجلس لعب عبر السنوات دورا محوريا في وضع قوانين الدولة وإطارها التشريعي، وكان وسيبقى رافد المشاركة السياسية الضروري في مسيرتنا الخيّرة والناجحة. وتابع: سعيد بحضوري المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة تعديلات قوانين وزارة الخارجية.. مؤسسات الدولة راسخة ودولة المؤسسات تعزز الأداء وتثريه

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