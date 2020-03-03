شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على البحر، محملة بالغبار ومثيرة للأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وتكون الرياح: شمالية غربية / 25 - 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س أما الخليج العربي فمضطرب - شديد الاضطراب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:44 الثاني عند الساعة 40:06 الجزر الأول عند الساعة 13:03 عند الساعة 23:11 بحر عمان: مضطرب لموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:16 الثاني عند 02:34 الجزر الاول عند الساعة 09:49 الجزر الثاني عند الساعة 21:49 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى Advertisements أبو ظبي 25 16 80 40 دبي 25 19 70 30 الشارقة 26 15 75 35 عجمان 25 18 75 35 أم القيوين 26 14 80 40 رأس الخيمة 25 16 85 45 الفجيرة 28 20 80 30 العين 27 16 90 25 ليوا 27 17 85 30 الرويس 25 14 80 40 السلع 25 15 75 45 دلما 24 17 75 45 طنب الكبرى 23 18 85 50 طنب الصغرى 23 18 85 50 أبو موسى 23 18 85

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