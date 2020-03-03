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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الثلاثاء

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على البحر، محملة بالغبار ومثيرة للأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

 

وتكون الرياح: شمالية غربية / 25 - 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س

 

أما الخليج العربي  فمضطرب - شديد الاضطراب.

 

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:44 الثاني عند الساعة 40:06

 

الجزر الأول عند الساعة 13:03 عند الساعة 23:11

 

بحر عمان: مضطرب لموج.

 

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:16 الثاني عند 02:34

 

الجزر الاول عند الساعة 09:49 الجزر الثاني عند الساعة 21:49

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

 

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

 

 

 

 

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أبو ظبي 25 16 80 40

 

دبي 25 19 70 30

 

الشارقة 26 15 75 35

 

عجمان 25 18 75 35

 

أم القيوين 26 14 80 40

 

رأس الخيمة 25 16 85 45

 

الفجيرة 28 20 80 30

 

العين 27 16 90 25

 

ليوا 27 17 85 30

 

الرويس 25 14 80 40

 

السلع 25 15 75 45

 

دلما 24 17 75 45

 

طنب الكبرى 23 18 85 50

 

طنب الصغرى 23 18 85 50

 

أبو موسى 23 18 85 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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