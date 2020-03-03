الصحة العالمية تشكر الإمارات على إيصال مساعدات طبية إلى إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قدمت منظمة الصحة العالمية، مساء الإثنين، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على إيصال مساعدات طبية خاصة بالمنظمة الدولية إلى إيران لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".



وشكر تيدروس أدهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على دعم جهود المنظمة الدولية بتوفير طائرة مكنت فريق خبراء المنظمة والإمدادات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" من الوصول بنجاح إلى إيران.

وكانت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية قد نقلت 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران اليوم الإثنين.

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة، حيث تعد المدينة أكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر: "إن الفريق سيعمل مع السلطات الصحية في إيران على مراجعة جهود الاستعداد والاستجابة المستمرة وزيارة المرافق الصحية المعنية والمختبرات والاتفاق على تدابير الرقابة ذات الأولوية، إضافة إلى تقديم التوجيه بشأن تعزيز الاستعداد للمناطق التي لم تتأثر بعد بالفيروس".

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وذكرت المنظمة أن الطائرة التي أقلت أعضاء الفريق الفني احتوت على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران، إضافة إلى ما يكفي من مجموعات المختبرات لاختبار وتشخيص ما يقرب من 100 ألف شخص.

والإثنين، أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 حالة والوفيات تصل إلى 66.

وأضاف عبر التلفزيون الرسمي: "الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن ويصل عدد الوفيات إلى 66".

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الإثنين، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكشفت رسالة حكومية عن نقص بأعداد الكمامات داخل إيران مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء متفرقة من البلاد.

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث بالفارسية من بريطانيا، الأحد، أن سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني خاطب في رسالة رسمية رئيس بلاده حسن روحاني يشكو فيها قبل 20 يوما من وجود نقص في أدوات التطهير، والكمامات المصنعة محليا، فضلا عن الأسرّة الطبية بالمستشفيات.