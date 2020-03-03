الجيش الليبي يقصف تجمعا لمرتزقة أردوغان في عين زاره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قصف الجيش الليبي أمس تجمعا للمليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان بمحور عين زاره بالعاصمة الليبية طرابلس.



وقال المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر، وفقا لـ“العين الإخبارية" إن المليشيات كانت تهدف من وراء هذا التجمع استهداف وحدات الجيش الليبي إلا أن سرية الهاون بالكتيبة 128 بالجيش تمكنت من إفشال هذا الهجوم بضربات دقيقة وحرفية عالية أوقعت بالمليشيات خسائر فادحة.

استطاع الجيش الوطني الليبي، الأحد، تحرير منطقة العزيزية، جنوبي طرابلس، بعد أن سيطر على عدة مناطق متقدمة بها، أهمها مقر اللواء الرابع أحد أكبر المواقع العسكرية، جنوب غربي العاصمة، والذي كان مقرا لمليشيا الجويلي ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية.

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ويعد تحرير العزيزية تقدما كبيرا لصالح الجيش الليبي، وأكبر انتصار عسكري يحققه الجيش منذ دخول الهدنة الهشة حيز النفاذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، كما أنها "مفتاح" تحرير العاصمة بالكامل.

وارتكبت المليشيات العديد من الأخطاء العسكرية تمثلت بخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار، وأسقط الجيش الليبي أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية منذ الهدنة.

وقبل إعلان الهدنة بأيام فقدت المليشيات خلال ساعات قليلة أحد أهم مراكزها بعد أن سيطر الجيش الليبي على مدينة سرت الخط الأمامي الأول لهم ومعقل تنظيم داعش السابق.

وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي، نحو 40 طائرة تركية مسيرة من نوع "بيرقدار" TB2"، كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.