"مايك بنس" يؤكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة بحلول الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة بحلول الصيف.



وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال، الخميس الماضي، إنه سيوكل مهمة متابعة ملف حماية أمريكا من فيروس كورونا إلى نائبه.

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة، الإثنين، إلى 6 حالات سُجّلت كلها في ولاية واشنطن.

وسُجلت 5 من الوفيات الست في مقاطعة كينج الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية واشنطن التي تضم مدينة سياتل البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، في حين سُجّلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة سنوهوميش.

Advertisements

وقال جيف داتشن، مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينج إن "خطر إصابتنا جميعا بالعدوى سيزداد".

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته قامت "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار كورونا، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثا عن أعراض المرض.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض مؤخرا، بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصا مصابون بالفيروس "وليس الآلاف".

وأضاف أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه. وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، إن تفشي المرض يمكن أن يتحول إلى وباء، وهو في مرحلة حاسمة.

وتوقع "بنك أوف أمريكا" أن الاقتصاد العالمي يسير في طريقه إلى أن يشهد أكثر الأعوام ضعفا منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث أضر الفيروس بالطلب في الصين وخارجه.