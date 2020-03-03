رئيس مجلس النواب المصري يستنكر الدور التركي في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

استنكر رئيس مجلس النواب المصري الدور التركي في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي وأمن أوروبا.



وقال الدكتور علي عبدالعال إن مصر تساهم في أمن أوروبا، مؤكداً أن "الدولة المصرية لا تبتز أوروبا بملف اللاجئين مثلما فعلت دول أخرى"، في إشارة إلى تركيا.

وشدد رئيس مجلس النواب المصري، في لقاء جمعه، مع نظيره النمساوي فولفجانج سوبوتكا والوفد المرافق له، على أن بلاده بذلت جهودا دؤوبة لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود، خاصة في ظل تردي الأوضاع الإقليمية.

وأكد عبدالعال أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان من منظور شامل حيث تهتم بالحقوق الاجتماعية من تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الشامل وبناء مساكن للفئات المٌهمشة، كما تعمل الدولة المصرية على القضاء على الخطاب التحريضي، وتتبنى خطابا يقوم على التسامح والاعتدال.

Advertisements

وتطرق اللقاء، الذي عقد بمقر مجلس النواب بوسط القاهرة، إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واستعرض رئيس مجلس النواب المصري جهود بلاده في مكافحة تلك الظاهرة، مشيرا إلى إقرار البرلمان المصري قانوناً لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال عبدالعال إن "مصر تستضيف 5 مليون لاجئ يتمتعون بكافة حقوق المواطنة".

من جانبه، أعرب فولفجانج سوبوتكا رئيس برلمان النمسا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة مشيداً بالوضع الاقتصادي في ضوء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب