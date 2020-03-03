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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات لمدفعية طويلة المدى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تدريبات لمدفعية طويلة المدى أمس، طبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، الثلاثاء.
وقالت الوكالة: "أظهر رجال المدفعية طويلة المدى المشاركين في التدريبات القدرة على الرماية الدقيقة التي قاموا بتحسينها في تدريبهم".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، الإثنين، أن جارته الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين باتجاه بحر الشرق، وذلك بعد أسابيع على إعلان بيونج يانج أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة الباليستية بعيدة المدى.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنّ المقذوفين أُطلِقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.
وأضافت: "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة وباقٍ على جهوزيته".
ولم يعلن حتى الآن عن أي معلومات أخرى، بما في ذلك طراز ومدى وارتفاع طيران المقذوفين.
وتُعَد هذه أول عملية إطلاق منذ أن حذرت بيونج يانج من "سلاح استراتيجي جديد" في وقت سابق من هذا العام.
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