لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "كما فعل السعي المباشر لفخامة الرئيس فعله في تحريك ملف المهجرين، وفق تصريح السيدة الوزيرة، بإعتباره من الأولويات، ونحن مع إقفال هذا الملف، فأننا ننتظر مساعيه اتجاه ​المستشفيات​ ومستحقاتها ومستلزماتها، خاصة في زمن ​الكورونا​، كذلك ​اموال البلديات​ التي توقفت أعمالها وأضحى موظفوها بدون رواتب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: نحن مع إقفال ملف المهجرين ونتتظر مساعي الرئيس تجاه المستشفيات ومستحقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.