شدد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اعترف بان نصره الانتخابي يعود لتطور علاقة اسرائيل مع الدول العربية، وقال ان"وراء الاكمه ما وراءها".
واشار يعقوب الى انه في لبنان جماعة الفساد والنهب وافلاس البلد مستمرون، فلما الانزعاج من صراحة رئيس الحكومة حسان دياب عن الاوضاع السيئة وانهيار الدولة؟ على الاقل لم يتعلم بعد الكذب والخداع.
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: لما الانزعاج من صراحة حسان دياب عن الاوضاع السيئة وانهيار الدولة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.