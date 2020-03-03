يعقوب: لما الانزعاج من صراحة حسان دياب عن الاوضاع السيئة وانهيار الدولة؟

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان رئيس الحكومة ال​اسرائيل​ية بنيامين ​نتنياهو​ اعترف بان نصره الانتخابي يعود لتطور علاقة اسرائيل مع ​الدول العربية​، وقال ان"وراء الاكمه ما وراءها".

واشار يعقوب الى انه في ​لبنان​ جماعة ​الفساد​ والنهب وافلاس البلد مستمرون، فلما الانزعاج من صراحة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ عن الاوضاع السيئة وانهيار الدولة؟ على الاقل لم يتعلم بعد الكذب والخداع.