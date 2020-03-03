السلطات الصحية الكورية الجنوبية: تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية عن تسجيل 477 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ووفاة شخصين آخرين، ما يرفع عدد ​ضحايا​ الفيروس الى 28.

وشهدت ​كوريا الجنوبية​ ارتفاعا في عدد الاصابات في الأيام الأخيرة، حيث أخضعت السلطات للفحص أكثر من 260 ألف شخص مرتبطين ب​كنيسة​ شينتشونجي ليسوع، وهي ​طائفة​ دينية على علاقة بأكثر من نصف الإصابات.

وكانت سيدة من اتباع كنيسة شينتشونجي تبلغ 61 عاما أصيبت بالفيروس في 10 شباط، لكنها منذ ذلك الحين حضرت أربعة قداديس على الأقل في دايغو، رابع أكبر مدينة في البلاد بعدد سكان يبلغ نحو 2,5 مليون نسمة.