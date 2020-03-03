الفايننشال: لتعاون عالمي لمواجهة فيروس كورونا لحماية الصحة والرفاهية

دعت صحيفة "​الفايننشال تايمز​" في مقال افتتاحي إلى تعاون عالمي لمواجهة ​فيروس كورونا​ لحماية ​الصحة​ والرفاهية. ولفتت الى إن الخوف معد، والعالم بحاجة إلى تنسيق اقتصادي لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا. وهذا ليس فقط من أجل معالجة الاضطرابات المالية والتجارية والصناعية، وإنما أيضا لطمأنة الناس واستعادة ثقتهم.

وذكرت الصحيفة أن توقف نشاط ​الصين​، باعتبارها ورشة العالم التي توفر قطع الغيار والمواد الخام للمصانع، تسبب في اضطرابات في النشاط الصناعي على مستوى العالم. واوضحت أن الضرر لا يقتصر على التصنيع، فقد تضررت قطاعات مثل ​السياحة​ والنقل، إذ قللت الشركات من رحلات العمل، وألغت المؤتمرات، وحذرت شركات الطيران من أن أرباحها ستنخفض، وذلك لأن العملاء إما يتبعون نصائح حكوماتهم بشأن عدم السفر، أو يمتنعون بأنفسهم.

وإذا استمر الفيروس في الانتسار فإن قطاعات أخرى ستتأثر أيضا، إذ ينقطع الناس عن ​المطاعم​ ودور السينما والأماكن العامة الأخرى، وكذلك الشأن بالنسبة للمتاجر والأسواق.

وذكرت الصحيفة إن الفيروس انتشر في أوقات صعبة، إذ أن ​الاقتصاد العالمي​ كان يعاني أصلا، على عكس انتشار وباء أنفلونزا الخنازير. فالحرب التجارية والمعارك بين صانعي السيارات كلها فعلت فعلتها في الاقتصاد. كما أن تصاعد التيارات الشعبوية جعل التعاون العالمي صعبا.

ورأت الصحيفة أن عامل الخوف سيزيد من حدة التأثير الاقتصادي. وما يجري اليوم هو حملات من أجل احتواء الفيروس ومنع توسع انتشاره على المستوى الوطني. ولكن المطلوب، بحسب الصحيفة، هو عمل منسق عالميا. فقد أدى تصاعد التيارات القومية في العقد الماضي إلى تفتت العالم. ولكن فيروس كورونا يحتم على الدول اليوم أن تثبت أنها لا تزال قادرة على التنسيق في ما بينها لخدمة المصلحة العامة، بحسب الصحيفة.