مصادر وزارية للجمهورية: لبنان متّجه الى عدم دفع سندات اليوروبوند

أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن "القرار في شأن دقع سندات "اليوروبوند" من عدمه لم يتبلور بشكل كامل بعد، وثمة مجموعة خيارات قيد الدرس لناحية ايجابياتها او سلبياتها، خصوصاً انّ القرار الذي سيتخذ هو قرار مصيري للبلد في السنوات المقبلة"، جازمة أن "​لبنان​ متّجه الى عدم الدفع".

ولفتت الى أن "ما يمكن التأكيد عليه هو انّ لبنان في هذه الحالة امام خيارين، أي بين السيئ والأسوا، السيّئ ألّا تدفع السندات والأسوأ ان تدفعها. وتبعاً لذلك فإنّ إمكانية دفع السندات صعبة. علماً أنّ بعض الجهات الحاملة للسندات ما زالت تشدّ في اتجاه دفعها، وخصوصاً بعض ​المصارف​ المحليّة"، موضحة أن "المؤسسات التي استشارتها ​الحكومة اللبنانية​ في ما خَصّ السندات ما زالت تحضر الاحتمالات والدراسات التي ستتخذ الحكومة القرار على أساسها، ويفترض ان نتلقى الفتوى في غضون ايام".