شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليار جنيه لتنفيذ 981 مشروعاً فى مجال التحسين البيئى 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة ممثله في وزارة التخطيط، عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعاً بتكلفة كلية تبلغ 2.1 مليار جنية في إطار برنامج "التحسين البيئي"، ومن بينها إنشاء عدد من المجازر على مستوي الجمهورية، وتغطية عدد من الترع والمصارف، والنظافة.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المشروعات التي تم تنفيذها علي مستوي الجمهورية في مجال التحسين البيئي في ضوء التقرير الحكومي المسلم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال تحت مسمي " حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019" علي الاتي:
1- إنشاء وتطوير 17 مجزر في 6 محافظات.
2- شراء وتوريد 7.2 ألف من معدات النظافة والتي تشمل (قلابات، أوناس، تروسيكلات).
3- تغطية ترع ومصارف بأطوال 7115 متر في 9 محافظات علي مستوي الجمهورية.
ويأتي التقرير الحكومي الذي حصلت عليه ”الخليج 365”، كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.
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