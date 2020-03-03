شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن السجون المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد رئيس حقوق الانسان بالبرلمان، حرص الدولة المصرية ومجلس النواب المصري علي تحقيق التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تعقد في جنيف بسويسرا، والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي ولمدة 3 أسابيع.

وألقي عابد، الضوء على الدور الذي قامت به اللجنة البرلمانية من زيارات تفقدية إلي السجون والأقسام الشرطية للتأكيد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، والوقوف علي مدي تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما عرضة رئيس لجنة حقوق الإنسان عن نتائج هذه الزيارات في كلمته :

1- عدد الزيارة التي قامت بها اللجنة منذ نهاية عام 2017 الي 2019 عدد(10)سجون ما بين سجون شديدة الحراسة وسجون إنتاجية.

2- رصدت اللجنة كيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للنزلاء، وخلق منهم نماذج للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح.

3- أصبحت مشروعات السجون تنافس بقوة في الأسواق المصرية، فضلا عن قيام أصحاب الحرف اليدوية من النزلاء بتعليم المساجين الآخرين تلك الحرف؛ حتى أصبحوا فعالين، ومنهم من قضى العقوبة وخرج من السجن ليزاول نشاطه من الحرفة التي أمتهنها بالداخل، سجلت أعلى نسبة مبيعات في عدة معارض خاصة.

4- أشار إلي العديد من المشروعات بالسجون المصرية ومنها شروعات الإنتاج الحيواني والداجين ومصنع البلاستيك بسجن أبو زعبل هو على درجة عالية من التقنيات الفنية والآلات الحديثة فضلا عن أكبر ورش للنجارة بسجن القناطر للرجال، ومزارع سمكية، مع تواجد سجن أبو زعبل الذي يعد أكبر قلعة لصناعة الجلود، ومشروعات السجاد ومزارع العجول والدواجن والطيور والنعام بسجون طرة والمرج ووادي النطرون، بالإضافة إلى مصنع المياه المعدنية بوادي النطرون، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة مثل إنتاج لمفروشات المنزل و"الهاند ميد" والملابس الحريمي.

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5- أكد قيام اللجنة بزيارة اقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في القاهرة الجيزة، الفيوم والإسكندرية الي جانب مديريات الامن وعدد من المستشفيات داخل المؤسسات العقابية .

6- أكد متابعة اللجنة خطة تطوير المؤسسات العقابية من تحديث وتوافر الاشتراطات والمعاير الدولية بها مشيراً إلي أنه تم تحديث عدد أربع سجون و نقل فاعليات الزيارات عن طريق وسائل الاعلام المصاحب لنا في جميع زياراتنا وكنا ولإنزال نعمل مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم.

7- أكد سعي اللجنة للتأكد من كل الشكاوى التي ترسل اليها من أهلية المسجون او المسجون بنفسه واغلبية الشكاوى تكون طلبات نقل سجون او طلبات عفو بنصف المدة (افراج شرطي) .

8- قال إن عدد المفرج عنهم بالعفو بلغ (20,000) غارمه (20,000) بالعفو الرئاسي (15,000 افراج شرطي بنصف المدة

9- 13 حالة افراج صحي في عام 2019.

10 - أكد حرص اللجنة اثناء زيارتها التأكد من اوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، من إجراء التحاليل الطبية لجميع النزلاء، والكشف الدوري لهم للوقاية من الأمراض، وجود بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات الكاملة لهم، التأكد من تطعيمهم ضد الالتهاب السحائي والدرن قبل إيداعهم بغرفة المعيشة داخل السجون