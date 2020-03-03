عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. استعدادات طبية مكثفة لاستقبال السفينة كريستال

الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة استقبل السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL مساء الاثنين، وعلى متنها 1116 سائحا من جنسيات مختلفة (650 سائحا و366 طاقم السفينة)، قادمة من الإسكندرية، وترفع علم مالطا.



وتعد هذه الرحلة استكمالا للرحلات السياحية لنفس السفينة للعام الثاني على التوالي، تستقبلها موانئ بورسعيد، ويبلغ طولها 134 مترا، وفق ما نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء المصري" على فيسبوك.

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وفي هذا السياق قال اللواء بحري محمد برايا، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي، إنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسائحين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية العاملة بالميناء.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لمتابعة فحص السائحين على متن السفينة ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج البلاد ضد فيروس كورونا.

وأشار برايا أن السفينة كريستال السياحية قامت بزيارة الميناء السياحي العام الماضي بعدد 5 رحلات، لتستكمل موسمها السياحي للعام الجاري 2020 حيث يساهم ذلك في تشجيع السياحة واستعادة سياحة اليوم الواحد.