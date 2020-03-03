غانتس يعترف بـ"خيبة الأمل" من نتائج الانتخابات الإسرائيلية

اعترف رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال ال​إسرائيل​ي السابق بني غانتس والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ بـ"خيبة الأمل" بعدما أظهرت الاستطلاعات حلول حزبه في المركز الثاني بعد الليكود في ​الانتخابات العامة​ الإسرائيلية. وقال غانتس في كلمة لمناصريه في تل أبيب: "أشارككم مشاعر خيبة الأمل والألم"، مضيفاً أنه "كان يأمل بأن تكون نتائج ​الانتخابات التشريعية​ مختلفة". وقال: "يجب أن نرفع رأسنا وننتظر النتائج الحقيقية، وسنبقى أقوياء متحدين لأن طريقنا هذا هو الطريق الجيد".

وأضاف "لن أخاف بتاتاً، حزب كحول لفان سيبقى قوياً في الصراع على هوية دولة إسرائيل، وسأستمر في ​القيادة​ وفي الشوارع، ولن نترك شخصاً ليفكك المجتمع الاسرائيلي أو ليفرّق بيننا"، مشيراً إلى "أننا سنعمل من أجل ​السلام​ مع الإخوة والسلام مع جيراننا".

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم نتانياهو المتهم بقضايا فساد على خصمه غانتس.

وأعلن نتانياهو في تغريدة على موقع "​تويتر​" أنه "فاز" في الانتخابات. معتبراً "أنه انتصار كبير لإسرائيل".



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