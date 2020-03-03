سلطات الصين: 125 إصابة جديدة بكورونا في أدنى حصيلة منذ 6 أسابيع

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية ​الصين​ية عن تسجيل 125 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة اسابيع، مشيرة الى أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 2,943.

وظهر الفيروس في ووهان عاصمة هوباي قبل أن ينتشر في 60 بلدا. وسجلت الاصابات انخفاضا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات الـ11 ​الجديدة​ التي تم الإبلاغ عنها خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.