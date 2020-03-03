الصين تعلن عن 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بكين: أفادت الصين عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة اسابيع.
كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 2,943.
وظهر الفيروس في ووهان عاصمة هوباي قبل أن ينتشر في 60 بلدا.
وسجلت الاصابات انخفاضا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات ال11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها الثلاثاء خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.
وبالاجمال فان عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 80 ألفا داخل الصين.
وعالميا، فان ما يقرب من 3,100 شخص توفوا جراء الفيروس.
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