ترمب: الانتخابات التمهيدية "جرى تزويرها" ضد ساندرز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







واشنطن: وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات جديدة للانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديموقراطي، معتبرا أنها "مزورة" ضد متصدرها بيرني ساندرز.

وقال ترمب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية للمشاركة في حملة انتخابية "إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك".

ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحا ديموقراطيا اشتراكيا تعزيز صدارته في يوم "الثلاثاء الكبير" (3 آذار/مارس)، الجولة الخامسة من الانتخابات التمهيدية التي تصوت فيها 13 ولاية، علما أن منافسه جو بايدن، الفائز في الجولة الرابعة في كارولاينا الجنوبية، يحقق تقدّما مستفيدا من انسحاب مرشحين وسطيين.