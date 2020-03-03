واشنطن: وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات جديدة للانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديموقراطي، معتبرا أنها "مزورة" ضد متصدرها بيرني ساندرز.
وقال ترمب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية للمشاركة في حملة انتخابية "إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك".
ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحا ديموقراطيا اشتراكيا تعزيز صدارته في يوم "الثلاثاء الكبير" (3 آذار/مارس)، الجولة الخامسة من الانتخابات التمهيدية التي تصوت فيها 13 ولاية، علما أن منافسه جو بايدن، الفائز في الجولة الرابعة في كارولاينا الجنوبية، يحقق تقدّما مستفيدا من انسحاب مرشحين وسطيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: الانتخابات التمهيدية "جرى تزويرها" ضد ساندرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.