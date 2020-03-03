نتنياهو يتحدث عن "نصر هائل" في الانتخابات.. وجانتس: سأظل أكافح

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عما وصفه بـ"نصر هائل" بعد أن تنبأت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، أن حزب الليكود الذي يتزعمه، سيفوز بمعظم المقاعد في ثالث انتخابات تجريها إسرائيل في عام واحد، على نحو غير مسبوق.

وقال نتنياهو أمام حشد من أنصاره في تل أبيب صباح اليوم الثلاثاء: "إنه أمر يبعث على السرور.. فهو انتصار على كل الصعاب".

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج الأولية بحلول ظهر اليوم الثلاثاء.

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يأتي ذلك بعدما شكر بيني جانتس، المنافس الرئيسي لنتنياهو، "أكثر من مليون ناخب" قدموا الدعم لحزبه "أزرق أبيض"، بعد صدور نتائج استطلاع آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع.

وقال جانتس: "سأظل أكافح من أجلكم".

وتوقعت ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع، فوز حزب جانتس بما يترواح بين 32 إلى 33 مقعدًا، بما يقل بأربعة أو خمسة مقاعد عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية لثالث انتخابات تجريها إسرائيل خلال عام واحد، اليوم الثلاثاء، لكن النتائج الرسمية ستعلن في غضون 8 أيام.