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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يؤجل القمة العربية بالجزائر إلى يونيو المقبل
الثلاثاء 3 مارس 2020
الخليج 365
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الإثنين، إنه تم الاتفاق مع الجزائر على عقد القمة العربية يونيو/حزيران المقبل جراء كورونا.
وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية قبل 30 من شهر مارس/آذار الجاري في الجزائر.
وأعلنت الجزائر، تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة، حتى الآن، بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في البلاد.
وقال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير/شباط فضلا عن اثنين آخرين تم الإعلان عنهما اليوم.
وأشار إلى أن اكتشاف الإصابات جاء بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.
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