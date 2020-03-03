عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يؤجل القمة العربية بالجزائر إلى يونيو المقبل

الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الإثنين، إنه تم الاتفاق مع الجزائر على عقد القمة العربية يونيو/حزيران المقبل جراء كورونا.



وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية قبل 30 من شهر مارس/آذار الجاري في الجزائر.

Advertisements

وأعلنت الجزائر، تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة، حتى الآن، بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في البلاد.

وقال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير/شباط فضلا عن اثنين آخرين تم الإعلان عنهما اليوم.

وأشار إلى أن اكتشاف الإصابات جاء بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.