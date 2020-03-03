شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يستهدف منصات تركية في "معيتيقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، أن قواته استهدفت منصات الدفاع الجوي التي ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة في مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان صحافي لها عبر صفحتها الرسمية في فسيبوك، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات التركية التي تم استهدافها من قبل الجيش.

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بدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.

وأكدت في بيان صحافي لها أنه تم إخلاء مطار معيتيقة الدولي من المسافرين والعاملين، وأعلنت توقف الملاحة الجوية.

يذكر أن القوات التركية كانت فقدت 10 من جنودها يوم الجمعة الماضي، في قصف مدفعي للجيش الوطني على المطار الذي حولته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.