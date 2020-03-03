شكرا لقرائتكم ميركل محرجة بسبب كورونا.. وزير رفض مصافحتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر وهو يرفض مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات، وذلك حرصا منه على الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في أوروبا بشكل كبير.
بدورها ردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وأشارت للجميع من دون مصافحة أحد.
وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الأحد إلى 129 حالة، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظا وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.
كما انتشر الفيروس في 9 من مقاطعات البلاد الـ 16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.
إلى ذلك تمكن مئات الاشخاص من العودة إلى منازلهم بعد 14 يوما في الحجر الصحي في منطقة هاينسبرغ بمقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.
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