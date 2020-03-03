الصحة : عزل 1500 من المخالطين للأجنبي المصاب بفيروس "كورونا" بالحجر الصحي

أكدت الدكتورة "نانسي الجندي" رئيسة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة أنه تم نقل الحالة الثانية لمستشفي العزل الصحي بمنطقة النجيلة بمرسي مطروح منذ أمس.

وتابعت "الجندي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : أوضاعه الآن مستقرة ودرجة حراته 38 درجة لكنه يعاني من سعال جاف والأشعة أظهرت بعض الالتهابات

وأضافت : الحالة الاخيرة مختلفة عن الأولى التي أعلن عنها أمس حيث أنها تحمل كامل أعراض كورونا، موضحة أنه تتوقع تعافيه خلال الساعات القامة، مشيرة أن المخالطين المحتملين للمريض في الشركة تم عزلهم منزلياً

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وأكملت الدكتورة "نانسى الجندى" : "1500" حالة كلهم هيقعدوا في بيوتهم، وانا عرفت أنهم اخدوا أجازة من الشغل وهيلزموا بيوتهم لحد ما تعدي فترة حضانة الفيروس ، القطاع الوقائي بيتابعهم

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