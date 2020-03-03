أبو الغيط: تأجيل انعقاد قمة الدول العربية لـ"يونيو" بسبب فيروس كورونا

قال "أحمد أبوالغيط"، أمين عام جامعة الدول العربية، أن القمة العربية التي كان مقررًا انعقادها أواخر مارس الجاري تم تأجيلها إلى شهر يونيو، بسبب حالة الفوضى والتوجس التي أحدثها تفشي فيروس كورونا عالميًا.
وتابع "أبوالغيط" خلال لقائه ببرنامج "القاهرة الآن" والمذاع عبر فضائية "العربية الحدث" : بعد التشاور مع الجزائر دولة استضافة القمة، تقرر تأجيلها عقب شهر رمضان المبارك بحد أقصى في الأسبوع الثاني أو الثالث من يونيو المقبل.
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